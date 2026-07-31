Juan Magán pone esta noche el ritmo a las Colombinas tras la actuación de One Love

Las Fiestas Colombinas de Huelva viven este viernes una de sus noches más esperadas con la actuación de Juan Magán, uno de los nombres más reconocidos de la música urbana y el electrolatino en España.

La programación musical arrancará a las 22.30 horas con el concierto de One Love, formación encargada de abrir la velada y de calentar el ambiente antes del plato fuerte de la noche.

A partir de las 00.30 horas, será el turno de Juan Magán, que subirá al escenario del recinto colombino para ofrecer un recorrido por algunos de los temas que lo han convertido en uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional. Canciones como Bailando por ahí, Se vuelve loca, Mal de amores o Te voy a esperar forman parte de un repertorio que promete hacer bailar a miles de asistentes.

El concierto de Juan Magán se presenta como uno de los más multitudinarios de estas Colombinas, en una jornada en la que se espera una gran afluencia de público para disfrutar de una noche dedicada al ritmo y la música de baile.

Los conciertos son gratuitos y forman parte de la programación diseñada por el Ayuntamiento de Huelva para las Fiestas Colombinas 2026.