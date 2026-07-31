Miura regresa a Huelva casi medio siglo después en una cita histórica

La Feria Taurina de Colombinas vivirá este viernes uno de los acontecimientos más esperados por los aficionados con el regreso de la legendaria ganadería Miura a Huelva. Los toros de Zahariche volverán a anunciarse en un cartel onubense casi cincuenta años después, siendo uno de los grandes hitos del abono de este año.

La última comparecencia de Miura en la capital se remonta al 30 de julio de 1977, cuando lidió en la antigua Plaza Monumental. Nunca antes había pisado el ruedo de la plaza de toros de La Merced, por lo que esta corrida adquiere un carácter histórico.

El cartel estará compuesto por David Fandila 'El Fandi', uno de los grandes especialistas en este tipo de encastes; Manuel Escribano, reconocido por sus triunfos frente a ganaderías consideradas duras; y el onubense Alejandro Conquero, que afrontará una de las citas más importantes de su carrera.

La presencia de Miura convierte esta corrida en uno de los grandes atractivos de las Colombinas 2026 y en una cita marcada en rojo para los aficionados de Huelva y de toda Andalucía.