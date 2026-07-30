Julio Norte impone su ley entre la mansedumbre de Pochicho

Julio Norte fue el gran protagonista de la segunda novillada con picadores de la Feria de Colombinas al convertirse en el único espada que logró tocar pelo tras cortar una oreja al quinto de la tarde, en un festejo condicionado por la acusada mansedumbre de los novillos de la ganadería portuguesa de José Luis Pochicho.

El coso de La Vega registró una muy buena entrada en una jornada de intenso calor y ambiente plenamente festivo. Sin embargo, el encierro no respondió a las expectativas. Los seis novillos ofrecieron escasas opciones, faltos de casta, entrega y transmisión, obligando a los tres novilleros a tirar de oficio, paciencia y firmeza para construir sus faenas.

Carlos Tirado abrió plaza con decisión y buenas maneras, intentando desde el principio someter a un novillo que rehuyó la pelea y apenas permitió el lucimiento. El novillero mostró disposición y criterio, arrancando muletazos de mérito pese a las dificultades del astado. El público reconoció su esfuerzo con una ovación. En el cuarto volvió a encontrarse con un ejemplar deslucido, pero mantuvo la actitud durante toda la lidia y volvió a ser despedido con una nueva ovación.

El triunfo de la tarde llevó la firma de Julio Norte. En su primer turno ya dejó patente su personalidad, imponiéndose a un novillo de escasas virtudes con una faena de creciente intensidad que fue reconocida con una ovación y una vuelta al ruedo. La confirmación llegó en el quinto, donde, pese a las limitaciones del animal, consiguió los pasajes más brillantes del festejo gracias a un toreo asentado, ligado y de buen concepto. Una estocada efectiva puso el broche a una actuación premiada con una oreja, único trofeo concedido durante la tarde.

Guillermo Luna tampoco encontró opciones en el lote que le correspondió. Sus dos novillos repitieron el comportamiento del resto del encierro, mostrando mansedumbre y falta de continuidad en las embestidas. Aun así, el joven novillero no dejó de buscar el lucimiento, ofreciendo dos actuaciones serias y voluntariosas que fueron reconocidas por el público con sendas ovaciones.

Ficha del festejo

Segunda novillada con picadores de la Feria de Colombinas, celebrada en el coso de La Vega. Se lidiaron seis novillos de José Luis Pochicho, de divisa portuguesa, mansos y de escaso juego.

Carlos Tirado: ovación y ovación.

Julio Norte: ovación con vuelta al ruedo y oreja.

Guillermo Luna: ovación y ovación.

Incidencias: Muy buena entrada en los tendidos en una tarde de calor sofocante.