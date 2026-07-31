El Ayuntamiento culmina la rehabilitación de la Casa Grande y prepara el regreso de los vecinos

El Ayuntamiento de Huelva ha recepcionado las obras de rehabilitación de la Casa Grande de la calle Jesús Hermida, una actuación que ha permitido recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad de las viviendas más afectadas del edificio tras una inversión municipal de 364.840 euros.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha asistido a la firma del acta de recepción junto al primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias; la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familias, Empleo y Vivienda, Adela de Mora; el concejal de Seguridad Ciudadana, Alfonso Castro, además de técnicos municipales y responsables de la dirección facultativa de la obra.

Miranda ha destacado que se trata de una intervención “compleja y necesaria” en un edificio protegido y de gran valor para la ciudad. Según ha recordado, cuando el actual equipo de gobierno accedió al Ayuntamiento encontró un inmueble con graves patologías estructurales, lo que obligó a realizar un nuevo estudio técnico antes de iniciar el proyecto.

La alcaldesa ha señalado que el objetivo prioritario ha sido garantizar la seguridad de los vecinos, al tiempo que ha puesto en valor el trabajo realizado para realojar a las familias afectadas, custodiar sus pertenencias, redactar el proyecto, licitar las obras y ejecutar una actuación que permitirá recuperar las viviendas con todas las garantías.

Asimismo, ha avanzado que esta actuación supone solo la primera fase de un proyecto más amplio para rehabilitar progresivamente el resto de las viviendas de la Casa Grande.

Actuación sobre más de 600 metros cuadrados

Las obras se han desarrollado en todas las viviendas del portal 5 y en una vivienda de la planta baja del portal 6, abarcando una superficie de 608,86 metros cuadrados.

La intervención ha permitido reparar importantes deficiencias estructurales, entre ellas humedades por capilaridad, hundimientos de soleras, corrosión de viguetas metálicas, desprendimientos de techos, roturas en la red de saneamiento, fisuras provocadas por filtraciones y problemas en la impermeabilización de las cubiertas.

El proyecto fue redactado por el arquitecto Guillermo Durán Suárez y la dirección de las obras ha corrido a cargo del arquitecto Manuel Fresno Aparicio y del arquitecto técnico Luis María Burgos Hernández.

El regreso de los vecinos

Tras la recepción de las obras, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para que las familias realojadas puedan regresar a sus viviendas.

El Consistorio notificará a los vecinos la finalización de los trabajos y tramitará los expedientes necesarios para organizar el retorno. Además, contratará el servicio de mudanza para devolver los muebles y enseres que han permanecido almacenados durante la ejecución de la obra.

Con el regreso de las familias también quedarán extinguidas las ayudas al alquiler concedidas durante el periodo de realojo, poniendo fin a un proceso en el que el Ayuntamiento asegura haber mantenido un seguimiento y acompañamiento permanente de los afectados.