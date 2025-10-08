Nueva fecha para la recogida de muestras de ADN en Huelva para avanzar en la identificación de posibles casos de bebés robados

La Asociación Bebés Robados Huelva ha anunciado una nueva jornada de recogida de muestras de ADN que se celebrará este jueves, 9 de octubre, a las 17.00 horas en las instalaciones de La Gota de Leche, en la capital onubense. Esta convocatoria responde a la alta demanda de familias afectadas que desean participar en el proceso de identificación iniciado tras las exhumaciones realizadas en la fosa común del Cementerio de La Soledad.

El objetivo de esta iniciativa es cotejar las muestras familiares con los restos óseos recuperados, dentro del marco de la investigación sobre los casos de bebés robados en la provincia. Los análisis genéticos serán realizados por el Laboratorio de la Universidad de Granada, encargado de desarrollar los estudios comparativos que podrían arrojar luz sobre unos hechos que las familias llevan décadas intentando esclarecer.

La Asociación Bebés Robados Huelva, creada en 2011, coordina este proceso y continúa siendo el principal referente en la provincia en la lucha por el reconocimiento y la reparación de las víctimas de esta grave vulneración de derechos humanos. Desde la entidad se ha hecho un nuevo llamamiento a todas aquellas personas —hijos biológicos o adoptados— que tengan dudas sobre su origen, invitándolas a participar en la jornada y realizarse las pruebas genéticas de forma gratuita y confidencial.

Durante el encuentro, además de la recogida de muestras, la Asociación ofrecerá información sobre el avance de los trabajos técnicos y los próximos pasos del procedimiento. Se garantiza, como en convocatorias anteriores, el respeto absoluto al anonimato y la privacidad de todos los participantes, con el único propósito de acercar la verdad y facilitar posibles reencuentros familiares largamente esperados.