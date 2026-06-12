La Nocturna de Onupolis cambia el tráfico de Huelva: consulta las calles afectadas

La celebración de la Carrera Nocturna de Onupolis volverá a llenar de deporte las calles de Huelva este sábado, aunque también traerá consigo importantes restricciones de tráfico en distintos puntos de la capital durante la tarde-noche.

Según ha informado el dispositivo de seguridad, las limitaciones a la circulación comenzarán a partir de las 21:00 horas y se prolongarán aproximadamente hasta las 23:00 horas, coincidiendo con el desarrollo de la prueba.

Las mayores afecciones al tráfico se concentrarán en vías como Marina, Jesús del Nazareno, Plus Ultra, Méndez Núñez, Gran Vía, la avenida de Alemania en el tramo comprendido entre Marina y Ruiz de Alda, la avenida Villa de Madrid, la avenida Pío XII desde Federico Molina hasta la rotonda de Telefónica y la calle Joaquín de la Torre.

En el resto del recorrido se habilitarán carriles específicos para los corredores, permitiendo compatibilizar la celebración de la carrera con la circulación de vehículos en aquellos puntos donde las condiciones lo permitan.

Desde la organización y los servicios de seguridad se recomienda a los conductores planificar con antelación sus desplazamientos y utilizar itinerarios alternativos para evitar retenciones y demoras durante las horas de mayor afluencia de participantes.

La Policía Local, junto a voluntarios y personal de la organización, coordinará el dispositivo especial de tráfico y velará por la seguridad tanto de los corredores como del resto de usuarios de la vía pública.

La Carrera Nocturna de Onupolis se ha consolidado como una de las pruebas populares más destacadas del calendario deportivo onubense, reuniendo cada año a cientos de participantes que recorren algunas de las principales calles de la ciudad bajo el ambiente característico de una competición nocturna.