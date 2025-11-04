El Museo de Huelva lleva la Prehistoria al Hospital Juan Ramón Jiménez

El Museo Provincial de Huelva ha llevado la historia hasta el Hospital Juan Ramón Jiménez con la iniciativa “El Museo de Huelva en las Aulas Hospitalarias”, una actividad que ha permitido a los niños y niñas ingresados disfrutar de un original viaje a la Prehistoria sin moverse del hospital.

Los pequeños pacientes participaron en talleres organizados por el Museo Provincial de Huelva y la Delegación de Cultura y Deporte, en colaboración con la arqueóloga Ángeles Monteagudo, del proyecto Prehistoria Itinerante. A través de réplicas arqueológicas, historias y juegos, los niños descubrieron cómo vivían nuestros antepasados, cómo cazaban, pintaban o construían dólmenes e ídolos.

La iniciativa, que combina cultura, historia y aprendizaje lúdico, busca hacer más llevadera la estancia hospitalaria de los menores, fomentando su curiosidad y creatividad. Desde el Hospital han destacado el valor de este tipo de actividades, que “aportan alegría, conocimiento y una dosis de normalidad a los días de ingreso de los más pequeños”.