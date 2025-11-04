Se cumplen dos años del adiós a uno de los símbolos de Huelva

Este 4 de noviembre se cumplen dos años desde que Huelva se despidió de uno de sus emblemas más queridos: la palmera centenaria de la Plaza Quintero Báez. Durante más de 130 años formó parte del paisaje urbano y sentimental de la ciudad, hasta que su deterioro obligó al Ayuntamiento a ordenar su tala por motivos de seguridad.

Los informes técnicos del Servicio de Parques y Jardines confirmaron entonces que el ejemplar presentaba daños estructurales irreversibles a consecuencia de las fuertes borrascas registradas en la capital, lo que suponía un riesgo real para los viandantes. “La situación de la palmera era totalmente incompatible con unas garantías mínimas de seguridad”, señalaba el estudio municipal.

A pesar de su ausencia, la imagen de la palmera sigue muy viva en la memoria de los onubenses, que aún la recuerdan como parte inseparable del corazón de Huelva.