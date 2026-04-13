Nace ‘Alumni Generación Copper’ para impulsar el talento joven y el futuro de Huelva

La Diputación de Huelva ha acogido la presentación de ‘Alumni Generación Copper’, un proyecto impulsado por la Universidad de Huelva, Atlantic Copper, la institución provincial y la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de Marzo, con el objetivo de reconocer el talento y fortalecer el vínculo entre formación y desarrollo profesional en la provincia.

La iniciativa está dirigida a todas aquellas personas que han sido beneficiarias de las becas de la Fundación Atlantic Copper o han realizado prácticas en la compañía desde 2009. En total, la red parte con más de 1.700 miembros, configurándose como una comunidad centrada en la excelencia académica y el compromiso con Huelva.

El acto de reconocimiento se celebrará el próximo 29 de abril a las 19.00 horas en el Campus de El Carmen, donde se dará la bienvenida a esta nueva comunidad de estudiantes y egresados.

Durante la presentación, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha destacado que el proyecto “nace del compromiso con el futuro de los jóvenes”, poniendo en valor el esfuerzo, el talento y la superación como pilares fundamentales para el desarrollo de la provincia. En este sentido, ha subrayado que la iniciativa representa “oportunidades reales y puertas que se abren” para quienes han contado con este respaldo.

Desde la Fundación Atlantic Copper, su directora, Ángeles Sánchez, ha recordado que la entidad lleva desde 2009 apoyando la educación en Huelva, especialmente entre estudiantes con dificultades económicas, y ha señalado que esta red supone “un paso más” en ese compromiso. El objetivo es crear un espacio de encuentro donde compartir experiencias, generar inspiración y reforzar los lazos entre universidad y mundo profesional.

El proyecto contempla la organización de actividades como conferencias, encuentros y testimonios de antiguos becados que hoy destacan en distintos ámbitos, fomentando así el crecimiento personal y profesional de sus integrantes.

Por su parte, el presidente de Alumni 3 de Marzo, Antonio José Redondo, ha resaltado la importancia de fortalecer el sentimiento de pertenencia entre los egresados, recordando que la Universidad de Huelva cuenta con más de 30.000 antiguos alumnos repartidos por todo el mundo.

Finalmente, desde la Universidad de Huelva se ha mostrado el respaldo a esta iniciativa, destacando su papel no solo en la formación académica, sino también en el acompañamiento y conexión de los estudiantes con su futuro profesional.

‘Alumni Generación Copper’ nace así como una apuesta conjunta por el talento joven y el desarrollo de Huelva, reforzando la colaboración entre instituciones y tejido empresarial para construir oportunidades de futuro.