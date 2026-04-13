Arranca la segunda vuelta de las mesas de la ERACIS+ en Huelva con alta participación en inclusión laboral

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha la segunda vuelta de las mesas sectoriales de participación en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+), comenzando con la Mesa de Inclusión Laboral y Desarrollo Socioeconómico, que ha contado con una destacada participación de agentes sociales, institucionales y económicos de la ciudad.

En esta sesión han estado presentes el equipo ERACIS+ municipal, entidades sociales adheridas, el área de Empleo, organizaciones vinculadas al ámbito laboral, la Federación Onubense de Empresarios, la Universidad de Huelva, la Junta de Andalucía y el Servicio Público Estatal de Empleo, entre otros actores clave.

Durante el encuentro se han abordado cuestiones como la coordinación entre recursos de empleo, el análisis del tejido empresarial, la adaptación de la formación a las demandas del mercado laboral o la reducción de la brecha digital. Además, se han planteado nuevas líneas de trabajo para favorecer la inserción sociolaboral de personas residentes en zonas desfavorecidas.

La elevada participación y el compromiso de las entidades han vuelto a poner de relieve la importancia de estas mesas como espacios de trabajo conjunto para avanzar en la mejora de las oportunidades laborales y sociales en la ciudad.

El calendario de esta segunda fase continuará el 16 de abril con la Mesa de Inclusión Familiar y Cohesión Social, y el 30 de abril con la de Hábitat y Convivencia, dando continuidad al trabajo iniciado el pasado mes de octubre, cuando se definieron las principales líneas de actuación.

En paralelo, el Consistorio ha celebrado también la Comisión Interáreas de la ERACIS+, en la que responsables técnicos de distintas áreas municipales han trabajado en la coordinación de actuaciones recogidas en el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas. Entre las prioridades destacan el acceso al empleo, la salud mental, la prevención de drogodependencias, la mejora de la formación, la detección de infravivienda y el impulso de iniciativas comunitarias.

En cuanto al balance de actividad, la estrategia, iniciada en marzo de 2024, ha superado ya el ecuador de su ejecución con un 56,25% del periodo desarrollado. Hasta el momento, se han puesto en marcha 557 itinerarios de inserción y se han logrado 157 inserciones sociolaborales, lo que supone alrededor del 40% de los objetivos previstos.

La ERACIS+ se consolida así como una herramienta clave para impulsar una intervención coordinada y eficaz, orientada a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y avanzar hacia una Huelva más inclusiva y cohesionada.