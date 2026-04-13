AFA llama a la participación en una marcha solidaria en Huelva por su 30 aniversario
La cita, el 19 de abril, recorrerá el centro desde la Plaza de las Monjas hasta el Paseo de la Ría bajo el lema ‘Unidos por la memoria’
La Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía onubense para participar en la marcha solidaria organizada con motivo de su 30 aniversario, una iniciativa que busca visibilizar la enfermedad y reforzar el apoyo a las personas afectadas y sus familias.
El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, la Autoridad Portuaria y diversas entidades, se celebrará el próximo 19 de abril a partir de las 12.00 horas. La salida tendrá lugar en la Plaza de las Monjas y el recorrido discurrirá hasta el Paseo de la Ría, en un itinerario accesible pensado para todos los públicos. La participación se realizará mediante un donativo de 5 euros, que incluye una camiseta conmemorativa.
Durante la presentación, la presidenta de AFA, Rocío Muñoz, ha destacado el significado de esta convocatoria, subrayando que la entidad cumple “30 años de lucha y trabajo constante”, en los que ha atendido a más de 7.000 familias y presta servicio actualmente a 189 usuarios diarios.
La jornada contará con animación musical y un ambiente festivo, con el objetivo de convertir la marcha en un espacio de convivencia y concienciación. Las camisetas podrán recogerse previamente en la sede de la asociación, en la calle Galaroza, o el mismo día del evento desde las 11.00 horas.
Por su parte, la concejal de Servicios Sociales, Adela de Mora, ha puesto en valor la trayectoria de la entidad y el carácter simbólico de la iniciativa, destacando que se trata de “una cita con la solidaridad y con las personas”. En la misma línea, el presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana, ha animado a la participación ciudadana, resaltando la importancia de respaldar causas sociales de este tipo.
Desde el Ayuntamiento también se ha incidido en el carácter inclusivo de la marcha, abierta a todos los públicos, y se ha invitado incluso a los aficionados del Recreativo de Huelva a sumarse a la iniciativa en una jornada que combinará deporte, solidaridad y concienciación.
La organización confía en que la ciudad responda una vez más a esta convocatoria, en una cita que pretende unir a la sociedad onubense en torno a la memoria, el apoyo mutuo y la lucha contra el Alzheimer.