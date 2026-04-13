AFA llama a la participación en una marcha solidaria en Huelva por su 30 aniversario

La Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía onubense para participar en la marcha solidaria organizada con motivo de su 30 aniversario, una iniciativa que busca visibilizar la enfermedad y reforzar el apoyo a las personas afectadas y sus familias.

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, la Autoridad Portuaria y diversas entidades, se celebrará el próximo 19 de abril a partir de las 12.00 horas. La salida tendrá lugar en la Plaza de las Monjas y el recorrido discurrirá hasta el Paseo de la Ría, en un itinerario accesible pensado para todos los públicos. La participación se realizará mediante un donativo de 5 euros, que incluye una camiseta conmemorativa.

Durante la presentación, la presidenta de AFA, Rocío Muñoz, ha destacado el significado de esta convocatoria, subrayando que la entidad cumple “30 años de lucha y trabajo constante”, en los que ha atendido a más de 7.000 familias y presta servicio actualmente a 189 usuarios diarios.

La jornada contará con animación musical y un ambiente festivo, con el objetivo de convertir la marcha en un espacio de convivencia y concienciación. Las camisetas podrán recogerse previamente en la sede de la asociación, en la calle Galaroza, o el mismo día del evento desde las 11.00 horas.

Por su parte, la concejal de Servicios Sociales, Adela de Mora, ha puesto en valor la trayectoria de la entidad y el carácter simbólico de la iniciativa, destacando que se trata de “una cita con la solidaridad y con las personas”. En la misma línea, el presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana, ha animado a la participación ciudadana, resaltando la importancia de respaldar causas sociales de este tipo.

Desde el Ayuntamiento también se ha incidido en el carácter inclusivo de la marcha, abierta a todos los públicos, y se ha invitado incluso a los aficionados del Recreativo de Huelva a sumarse a la iniciativa en una jornada que combinará deporte, solidaridad y concienciación.

La organización confía en que la ciudad responda una vez más a esta convocatoria, en una cita que pretende unir a la sociedad onubense en torno a la memoria, el apoyo mutuo y la lucha contra el Alzheimer.