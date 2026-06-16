Los mutualistas de MUFACE en Huelva ya pueden usar la receta electrónica

Los 13.757 mutualistas de MUFACE en la provincia de Huelva adscritos a la modalidad concertada ya pueden utilizar la receta electrónica concertada en cualquier farmacia de España, una medida que supone un importante avance en la digitalización de la prestación farmacéutica.

Gracias a la incorporación de Andalucía al Sistema Integrado de Receta Electrónica de MUFACE (SIREM), los usuarios podrán acceder a sus tratamientos en más de 22.000 farmacias distribuidas por todo el territorio nacional sin necesidad de presentar recetas en papel, utilizando únicamente su tarjeta sanitaria.

La nueva herramienta permitirá una mayor comodidad para los mutualistas, especialmente durante desplazamientos y periodos vacacionales, al facilitar la retirada de medicamentos desde cualquier punto del país sin necesidad de realizar trámites administrativos adicionales.

Además, el sistema mejora la seguridad y la trazabilidad de las dispensaciones farmacéuticas, permitiendo un mejor seguimiento de los tratamientos prescritos y reduciendo posibles incidencias relacionadas con la gestión de recetas.

Con esta incorporación culmina el despliegue nacional del sistema SIREM, una plataforma que beneficiará a cerca de 245.000 mutualistas andaluces y que busca modernizar la atención sanitaria mediante el uso de herramientas digitales.

Desde MUFACE destacan que la receta electrónica concertada simplifica los procedimientos tanto para los usuarios como para los profesionales sanitarios y farmacéuticos, contribuyendo a una gestión más eficiente de la prestación farmacéutica y mejorando la calidad del servicio ofrecido a los mutualistas.

La medida supone un paso más en el proceso de transformación digital de la administración sanitaria y facilita el acceso a los medicamentos a miles de funcionarios y beneficiarios en toda la provincia de Huelva.