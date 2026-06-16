Las Colombinas 2026 homenajearán a Palos y al centenario del Plus Ultra

Las Fiestas Colombinas de 2026 estarán dedicadas a Palos de la Frontera con motivo del centenario del histórico vuelo del Plus Ultra, una efeméride que protagonizará tanto la portada del recinto festivo como la imagen anunciadora de las fiestas.

El anuncio ha sido realizado por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por el concejal de Cultura, Nacho Molina, y la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Rodríguez.

La edición de 2026 servirá para recordar una de las grandes gestas de la historia de Huelva y de España: el vuelo transatlántico realizado en 1926 por el Plus Ultra, que logró unir por primera vez España y América por vía aérea siguiendo simbólicamente la ruta abierta siglos antes por las naves descubridoras.

Como homenaje a aquella hazaña, la portada de las Colombinas reproducirá el histórico arco monumental que la ciudad levantó en la calle Concepción para recibir a los aviadores a su regreso. La estructura recuperará elementos originales como los tres arcos principales, los nombres de los tripulantes Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada, además de diversos símbolos históricos vinculados a aquella celebración.

Durante la presentación, Pilar Miranda destacó que las Colombinas son una expresión de la memoria colectiva de Huelva y aseguró que la portada será un homenaje a la vocación atlántica de una tierra protagonista de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia.

Por su parte, la alcaldesa de Palos expresó el agradecimiento del municipio por una dedicatoria que considera un reconocimiento al legado histórico compartido por toda la provincia. La regidora recordó que desde Palos partieron las carabelas del Descubrimiento y que un siglo atrás el Plus Ultra volvió a situar a la localidad en el centro de otra gran gesta de conexión entre continentes.

El acto también sirvió para presentar el cartel anunciador de las Colombinas 2026, obra del artista onubense Juan Carlos Gutiérrez. La creación combina fotografías históricas, recortes de prensa y elementos profundamente vinculados a la identidad de Huelva, con especial protagonismo para el Monumento a Colón, representado en tonos blancos y azules como símbolo de la ciudad.

La obra incorpora además referencias al vuelo del Plus Ultra y a personajes populares de las fiestas, configurando una composición que busca reflejar tanto la historia como el carácter festivo y popular de las Colombinas.

Con este homenaje, Huelva unirá en sus fiestas dos de los capítulos más emblemáticos de su historia: el legado descubridor de Palos de la Frontera y el centenario de una aventura aérea que volvió a estrechar los lazos entre España y América.