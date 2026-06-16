Huelva estrena una App pionera para viajar en autobús sin tarjeta física

El Ayuntamiento de Huelva, a través de EMTUSA, ha puesto en marcha una nueva aplicación móvil que permitirá a los usuarios del transporte urbano utilizar sus títulos de viaje directamente desde el teléfono móvil, sin necesidad de portar una tarjeta física.

La capital onubense se convierte así en la primera ciudad de España en implantar en una empresa municipal de transporte urbano un sistema de virtualización de tarjetas que permite gestionar y utilizar los viajes desde el móvil mediante tecnología NFC.

Disponible inicialmente para dispositivos Android y próximamente para iPhone, la aplicación incorpora un monedero virtual con el que los usuarios podrán recargar saldo, gestionar títulos personalizados y compartir fondos entre cuentas vinculadas, una funcionalidad especialmente útil para familias y colectivos.

Además, la App permite validar directamente el acceso al autobús acercando el teléfono móvil al sistema de lectura del vehículo, agilizando el embarque y reduciendo los tiempos de espera en las paradas.

El presidente de EMTUSA y primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, ha destacado que esta herramienta supone un importante paso adelante en la modernización del transporte público local y sitúa a Huelva a la vanguardia de la movilidad urbana en España.

La puesta en marcha de la aplicación forma parte de la estrategia municipal para impulsar un modelo de transporte más sostenible, eficiente e innovador. En este contexto, el Ayuntamiento también trabaja en la instalación de marquesinas inteligentes con información en tiempo real y en la renovación progresiva de la flota de autobuses.

Actualmente EMTUSA cuenta con diez autobuses eléctricos y prevé incorporar otros cinco nuevos vehículos cero emisiones. Con estas inversiones, el Consistorio estima que a comienzos de 2027 el 87,5% de la flota estará formada por vehículos de bajas emisiones, de los que más de un tercio serán completamente eléctricos.

La nueva aplicación ya está disponible para su descarga en Android y se presenta como una herramienta destinada a facilitar el uso diario del transporte público, mejorar la experiencia de los viajeros y avanzar hacia una movilidad cada vez más digital y sostenible en la ciudad de Huelva.