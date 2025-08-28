Una mujer de 70 años en Huelva denuncia haber sido drogada y robada: le sustraen 18.450 euros y todas sus joyas

El programa Y ahora Sonsoles ha sacado a la luz el estremecedor caso de Ana, una mujer de 70 años y vecina de Huelva, que fue presuntamente drogada y víctima de un robo millonario. Los asaltantes se hicieron con 18.450 euros en efectivo y con todas sus joyas, incluida su alianza de boda, tras un elaborado engaño que comenzó en plena calle y terminó con la vivienda de la víctima completamente destrozada.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando Ana salió a hacer unas compras y fue abordada por un hombre que le ofreció un cupón, y por una mujer que, según sospecha la familia, le aplicó alguna sustancia cerca de la boca. Desde ese instante, la víctima perdió la voluntad. “Me puso la mano por encima y perdí mi personalidad, ya no sabía ni cómo hablar. Yo no era yo, hacía todo lo que me decían”, relató Ana en declaraciones recogidas por el programa.

A partir de ese momento, la llevaron primero a su casa, donde accedieron a documentación y joyas, y después a varias sucursales bancarias, donde la obligaron a retirar 18.450 euros por ventanilla (Caja Rural del Sur). Mientras tanto, en su vivienda, los familiares encontraron la caja fuerte forzada, muebles levantados y todo revuelto. La mujer, desorientada, actuaba como si estuviera bajo un estado de ensoñación, sin oponer resistencia a lo que le pedían los presuntos autores del robo.

El parte médico al que fue sometida posteriormente confirmó la existencia de indicios de sumisión química. Su familia asegura que se trató de una situación “inhumana” y que Ana no era consciente de lo que hacía. En comisaría coincidieron con otra mujer, también de 70 años, que había sufrido un episodio idéntico en La Antilla, lo que refuerza la hipótesis de que se trate de una banda organizada que actúa en la provincia.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación mientras los familiares de Ana piden justicia y lanzan un mensaje de alerta: “Esto le puede pasar a cualquiera, sobre todo a las personas mayores que están más indefensas frente a estos delincuentes”.