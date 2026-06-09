Moeve invierte 33,8 millones en mejoras ambientales en Huelva

Moeve ha presentado en la Universidad de Huelva su Declaración Medioambiental 2025 ante vecinos y estudiantes de la provincia, un documento en el que recoge los principales avances ambientales logrados en el Parque Energético La Rábida y la Planta Química de Palos durante el último año.

La compañía ha destinado 33,8 millones de euros a actuaciones de mejora ambiental centradas en la eficiencia energética, la reducción de emisiones, la optimización del uso del agua y la mejora de los suelos. Entre las iniciativas desarrolladas destacan nuevas infraestructuras para la recuperación de agua y mejoras en procesos industriales orientadas a la producción de combustibles más sostenibles.

Durante 2025, ambas instalaciones operaron con electricidad de origen 100% renovable, una medida que ha contribuido a evitar la emisión de cerca de medio millón de toneladas de CO₂ desde 2019.

En el ámbito hídrico, el Parque Energético La Rábida alcanzó el menor consumo de agua de la última década, con una reducción del 17,8% respecto a 2020. Además, la compañía prevé recuperar hasta 2,5 hectómetros cúbicos anuales gracias a nuevas instalaciones actualmente en desarrollo.

La declaración también refleja avances en economía circular. El complejo energético logró valorizar el 71,3% de sus residuos, mientras que la Planta Química de Palos alcanzó un 88,3%, el mejor dato registrado hasta ahora. Estos porcentajes permiten dar una segunda vida a materiales procedentes de distintos procesos industriales.

Durante el acto, Moeve anunció además que ha recibido una ayuda de 203 millones de euros de la Comisión Europea, a través del programa Innovation Fund, para desarrollar el proyecto Luxia, una iniciativa vinculada a la producción y aprovechamiento de hidrógeno verde.

La presentación coincidió también con el 25 aniversario de la Laguna Primera de Palos, uno de los principales proyectos de restauración ambiental impulsados por la Fundación Moeve. Este espacio natural recuperado alberga actualmente unas 80 especies amenazadas y se ha convertido en un referente de conservación medioambiental en la provincia.

La Declaración Medioambiental se enmarca dentro del sistema europeo EMAS, que certifica mediante auditorías independientes la mejora continua y la transparencia en la gestión ambiental de las organizaciones adheridas.