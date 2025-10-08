Moeve celebra su 60 aniversario con la mirada puesta en liderar la transición energética en Andalucía

La planta de Moeve en Palos de la Frontera celebró ayer su 60 aniversario, seis décadas de historia en las que cientos de trabajadores han formado parte de un proyecto industrial clave para el desarrollo económico de Huelva y Andalucía. La compañía, que nació vinculada a la producción energética tradicional, encara ahora una nueva etapa con el objetivo de liderar la transición energética de la provincia y contribuir al impulso de este proceso a nivel nacional.

En el acto conmemorativo han estado presentes el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela; el delegado del Gobierno en Huelva, José Manuel Correa; la delegada territorial de Industria, Lucía Núñez Sánchez; y el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez Sancha.

Durante su intervención, el consejero Paradela ha puesto en valor el recorrido histórico de Moeve y su papel dentro del tejido industrial andaluz. “Cuando una compañía cumple 60 años hay generaciones de trabajadores y trabajadoras que han dado su vida profesional por ella. Trabajadores que con su esfuerzo han ido permitiendo su evolución durante décadas”, ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que la planta de Palos de la Frontera forma parte de “uno de los mayores polos industriales de Europa que camina hacia la descarbonización y la digitalización”, un proceso en el que Moeve desempeñará un papel protagonista gracias a su apuesta por la innovación, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

El aniversario ha servido también como punto de encuentro entre antiguos empleados, representantes institucionales y actuales responsables de la compañía, que han coincidido en destacar la importancia de mantener el liderazgo industrial de Huelva como motor económico y referente en la transición verde.