Moeve y la Agencia Digital de Andalucía se alían para impulsar la computación cuántica

La energética Moeve y la Agencia Digital de Andalucía (ADA) han anunciado una alianza estratégica para impulsar la computación cuántica en la comunidad autónoma y posicionar a Andalucía en el eje cuántico nacional. El acuerdo, presentado en Torre Sevilla, tiene como objetivo fomentar la investigación, el desarrollo y la aplicación de tecnologías cuánticas para fortalecer el ecosistema andaluz de innovación.

La iniciativa se enmarca en el Centro de Innovación en Tecnologías Exponenciales, con IBM como principal socio tecnológico y la colaboración de Ayesa. El proyecto contempla el desarrollo de casos de uso orientados a mejorar la eficiencia energética y reforzar la seguridad en los Parques Energéticos de Moeve en La Rábida y San Roque, aprovechando el potencial de la computación cuántica para realizar cálculos más complejos y precisos que la tecnología clásica.

El vicepresidente ejecutivo de Tecnología, Proyectos y Servicios de Moeve, José Manuel Martínez, ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para el desarrollo económico a través de la innovación digital, subrayando el compromiso de la compañía con Andalucía. Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha señalado que la transformación digital es un reto colectivo que requiere la implicación de administraciones, empresas y el ámbito académico.

La alianza refuerza el ecosistema regional de innovación tecnológica y formación de talento, y se suma al reciente estreno por parte de Moeve de su Centro de Excelencia en Computación Cuántica, dentro de su estrategia para integrar soluciones digitales y acelerar la transición energética.