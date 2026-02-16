La Escuela Infantil Las Salinas convierte San Valentín en una jornada solidaria por las enfermedades raras

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Infantil Las Salinas, ubicada en la barriada onubense de Los Rosales, ha transformado el Día de San Valentín en una jornada solidaria con la celebración de un mercadillo benéfico en colaboración con la Asociación Familias GA, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y su AMPA, implicando también a otros centros educativos de la zona y a la Asociación de Vecinos ‘Los Rosales de Balbueno’.

La iniciativa ha tenido este año un significado especialmente emotivo al desarrollarse bajo el lema “Unidos para el futuro”, con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad que padece una alumna del propio centro. A través de la venta de artículos solidarios facilitados por la asociación, se han recaudado fondos destinados a apoyar a familias afectadas e impulsar la investigación en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes.

La jornada contó con la visita del delegado territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano García, quien respaldó personalmente la iniciativa y felicitó al centro por su compromiso. Durante su intervención destacó que lo vivido en Las Salinas “representa una muestra clara de cómo la escuela puede convertirse en motor de transformación social”, subrayando que el centro ha sabido convertir el Día del Amor en una jornada de solidaridad real y educación en valores.