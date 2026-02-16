El Ayuntamiento de Huelva anuncia que duplica la inversión del Plan de Asfaltado 2026 hasta los dos millones de euros

El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado el expediente del Plan de Asfaltado 2026, que contará con una inversión récord de dos millones de euros, el doble que el pasado año y la cifra más alta destinada hasta ahora a este tipo de actuaciones en la ciudad. El anuncio lo han realizado el primer teniente de alcaldesa y portavoz municipal, Felipe Arias, y la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce.

Según ha explicado Arias, el objetivo es acelerar al máximo los plazos de licitación para comenzar las obras cuanto antes y dar respuesta al deterioro del firme tras los recientes temporales, que han afectado de forma significativa a numerosas vías urbanas. De forma paralela, el Consistorio ya está ejecutando un plan de emergencia para reparar los puntos más dañados y evitar riesgos para la circulación.

El Ayuntamiento también ha reclamado a la empresa responsable del anterior plan que subsane los desperfectos detectados en calles como avenida Palomeque, Nicolás Orta, Islas Malvinas, Puebla de Sanabria, Alonso Morales, Celestino Díaz, Costa de la Luz o avenida de Las Flores.

El nuevo plan contempla actuaciones en 43 calles distribuidas por barrios como Isla Chica, El Matadero, La Morana, La Orden, Huerta Mena, El Higueral, Las Palmeras, Marismas del Polvorín, Pasaje El Greco, Zafra, Paseo Marítimo, avenida de Andalucía y el Centro, siguiendo criterios técnicos para priorizar las intervenciones más urgentes. Desde el equipo de Gobierno se subraya que se trata de una intervención equilibrada que combina actuaciones inmediatas con planificación para mejorar la red viaria de la ciudad.