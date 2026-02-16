El Ayuntamiento destaca el papel del Consejo Local de la Mujer como motor de la igualdad en Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en valor el papel del Consejo Local de la Mujer como espacio clave para avanzar hacia una igualdad real y efectiva en la ciudad. La teniente de alcaldesa de Familias y Servicios Sociales, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha presidido la primera reunión del órgano en 2026, subrayando su importancia como foro de participación y diálogo.

Durante la sesión, De Mora destacó que el Consejo es “un espacio fundamental para avanzar hacia una igualdad real y efectiva, adaptada a la realidad de Huelva y construida de manera colectiva”, agradeciendo la implicación de las entidades participantes. En este sentido, recordó que la igualdad “no se construye desde una sola institución, sino desde la suma de esfuerzos, el diálogo y la colaboración”.

La edil explicó que las políticas municipales de igualdad se articulan en torno a tres ejes: sensibilización, formación y participación. “Sensibilizar crea conciencia, formar dota de herramientas y participar implica y transforma”, señaló, defendiendo que la implicación del Consejo fortalece las políticas públicas y las hace más eficaces y cercanas.

En el encuentro se informó del inicio del proceso de evaluación del II Plan Local de la Mujer, paso previo a la elaboración de un nuevo documento estratégico que contará con la participación activa de entidades y colectivos del municipio.

El Consejo Local de la Mujer reúne a los grupos políticos con representación municipal, sindicatos como UGT, CCOO y CSIF, administraciones como el IAM o la Subdelegación del Gobierno, además de la Universidad, la Federación Onubense de Empresarios, entidades sociales como Cáritas y Cruz Roja y una amplia red de asociaciones de mujeres de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se ha reiterado el compromiso de seguir trabajando en coordinación con el tejido asociativo para impulsar políticas de igualdad que respondan a las necesidades reales de las mujeres onubenses.