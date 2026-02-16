La Lonja de la Innovación del Puerto de Huelva bate récord en 2025 con más de 400 actividades y 2.000 participantes

La Lonja de la Innovación, impulsada por el Puerto de Huelva en colaboración con Telefónica, ha cerrado 2025 con cifras récord como primer nodo FIWARE portuario mundial, al organizar 436 actividades y reunir a 2.033 participantes. El espacio se consolida así como punto de referencia para emprendedores, empresas, mentores y administraciones vinculadas a la transformación digital en el ámbito portuario y logístico.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha destacado el dinamismo del nodo, subrayando que los datos evidencian su capacidad para generar sinergias que derivan en nuevos proyectos innovadores orientados a mejorar los procesos productivos y la operativa logística.

Durante 2025 se han desarrollado 78 acciones de dinamización empresarial, 46 contactos de negocio entre startups y el Puerto, 67 actividades de aceleración, 53 acciones formativas y 25 eventos para generar oportunidades, además de 21 iniciativas de networking. El nodo ha vinculado a 32 multinacionales, pymes y startups en el último año, alcanzando un total de 113 empresas entre 2022 y 2025, y ha conectado con 538 organizaciones en 2025, superando las 932 desde su puesta en marcha.

Uno de los hitos más relevantes ha sido la obtención de la tercera estrella FIWARE y el reconocimiento como FIWARE iHub Premium, máxima categoría dentro de la red internacional de hubs tecnológicos. Desde su creación en abril de 2022, la Lonja de la Innovación ha evolucionado hasta situarse en la élite global de espacios FIWARE, reforzando el posicionamiento de Huelva como referente en innovación portuaria y tecnológica.