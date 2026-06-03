Miranda pide calma por el humo y confía en la evolución favorable del incendio

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante el incendio que afecta desde el martes a la zona de la Marisma del Burro, en el término municipal de Gibraleón, y que ha provocado durante dos días consecutivos una notable presencia de humo y olor a quemado en la capital onubense.

Miranda ha recordado que el fuego se localiza fuera del término municipal de Huelva, aunque el Ayuntamiento ha estado en permanente contacto con las administraciones y organismos responsables de la extinción. “Es un fuego en el que desde el principio se empezó a actuar. Es una zona con difícil acceso y, aunque no está dentro de nuestras competencias, nosotros en todo momento nos hemos puesto a disposición”, ha señalado.

La alcaldesa ha explicado que la principal preocupación durante las últimas horas no ha sido el riesgo de propagación hacia la ciudad, sino la incidencia del humo sobre la población más vulnerable. “Huelva no tiene peligro en cuanto a que se nos propague el fuego porque además hay una lámina de agua, pero ayer nos tenía muy preocupados porque el ambiente estaba supercargado oliendo a humo y para las personas alérgicas o con problemas de pulmones no es deseable”, ha afirmado.

En este sentido, ha destacado la coordinación mantenida con la Junta de Andalucía. “He estado en contacto con el delegado territorial y con el propio consejero en todo momento. Nuestros bomberos también han estado en contacto con el Infoca y con toda la dirección del operativo y nos hemos puesto a disposición”, ha indicado.

Miranda ha subrayado además que desde el Ayuntamiento se han ofrecido recursos adicionales para colaborar en la extinción. “Se están utilizando medios aéreos y medios terrestres y nosotros hemos ofrecido medios náuticos. Estamos a la espera de que nos digan que podemos actuar y estaremos con muchísimo gusto”, ha manifestado.

Sobre la evolución del incendio, la regidora se ha mostrado moderadamente optimista tras una noche de intenso trabajo. “Acabo de hablar hace muy poco con el delegado del Gobierno y la noche ha sido de trabajo muy dura. Parece que el fuego cada vez va cediendo más, pero todavía no se ha extinguido totalmente”, ha explicado.

Asimismo, ha rechazado las críticas sobre una posible lentitud en la respuesta al incendio. “No entiendo que se diga que se ha dilatado porque desde el minuto uno se han puesto todos los medios por parte del Infoca, que es quien tiene las competencias. Se están poniendo medios aéreos y terrestres y se está haciendo todo lo que está en nuestras manos”, ha asegurado.

Por su parte, responsables del Servicio de Extinción de Incendios han incidido en la complejidad del terreno afectado. “La zona es muy conflictiva. Los medios aéreos bajan las llamas, pero inmediatamente desde tierra hay que terminar de extinguir. Hay una base orgánica y un mantillo acumulado durante años que hace muy complicado el trabajo”, han explicado.

También han señalado que las condiciones meteorológicas han jugado un papel importante en la propagación del humo. “Estamos teniendo mucha afectación por el viento. Hoy la situación está más tranquila, pero ayer el viento incidió de manera importante y eso hizo que el humo llegara con intensidad a la ciudad”, han indicado.

En cuanto a las recomendaciones a la población, los responsables municipales han insistido en que no existe un riesgo grave para la salud. “La única recomendación es que las personas especialmente sensibles o que tengan afecciones respiratorias se queden en casa con las ventanas cerradas y utilicen mascarilla si lo consideran necesario. No hay mayor riesgo que ese”, han concluido.

Mientras tanto, los trabajos de extinción continúan en la Marisma del Burro, donde los equipos siguen actuando en una zona de difícil acceso con el objetivo de controlar definitivamente el incendio.