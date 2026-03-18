Miranda anuncia la compra del cabezo de San Pedro para convertirlo “en el mayor proyecto de recuperación patrimonial de la ciudad”

El Gran Teatro de Huelva ha acogido este miércoles el acto institucional del Día de Huelva, en el que el Ayuntamiento ha entregado las Medallas y Distinciones de la ciudad y que ha servido además como escenario para un anuncio histórico: la compra del Cabezo de San Pedro por parte del Consistorio. La alcaldesa, Pilar Miranda, ha destacado que esta actuación supondrá “el mayor proyecto de recuperación patrimonial de la historia de la ciudad”, con el objetivo de poner en valor este enclave como “un gran testimonio arqueológico y un balcón al mundo para demostrar que somos la cuna de occidente”.

La jornada ha estado marcada por el recuerdo a las víctimas del accidente de Adamuz, del que se cumplen dos meses, con un emotivo homenaje en el que la alcaldesa ha reafirmado el compromiso de la ciudad con las familias afectadas. Durante su intervención, Miranda ha subrayado que el Cabezo de San Pedro permitirá “sacar a la luz nuestro pasado y reivindicar el protagonismo histórico de Huelva”, al tiempo que ha avanzado otros proyectos estratégicos en marcha como el Ensanche Sur, la Plaza Mayor o la recuperación de espacios emblemáticos de la ciudad.

El acto también ha servido para reconocer a 12 onubenses, entidades y colectivos con las máximas distinciones de la ciudad, así como para anunciar la incorporación de cinco nuevos nombres al callejero. En representación de los homenajeados, el nuevo Hijo Predilecto, Toni González, ha puesto en valor “el amor por Huelva” y el compromiso colectivo como motor del crecimiento de la ciudad.

Entre los reconocimientos, han sido distinguidos como Hijos Predilectos Toni González y, a título póstumo, Guillermo Orozco, mientras que Diego Velo ha recibido el título de Hijo Adoptivo. Las Medallas de Huelva han recaído en personalidades y colectivos del ámbito empresarial, cultural, social y deportivo, destacando también la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer.

La ceremonia, que incluyó actuaciones musicales, proyecciones audiovisuales y un bloque especial ‘In Memoriam’, ha concluido con la intervención de la alcaldesa y una fotografía de familia, en una jornada que ha vuelto a poner en valor el orgullo onubense y el compromiso con el futuro de la ciudad.