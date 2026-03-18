Huelva inicia la construcción del Hospital Materno Infantil con la colocación de la primera piedra

Primera piedra del Materno Infantil.

Huelva ha dado este miércoles un paso histórico en materia sanitaria con la colocación de la primera piedra del futuro Hospital Materno Infantil, una infraestructura largamente demandada que permitirá a la provincia contar, por primera vez, con un centro específico para la atención a mujeres y población infantil.

El acto ha estado presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañado por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación, David Toscano, entre otras autoridades.

El nuevo Hospital Materno Infantil se integrará en el complejo hospitalario Juan Ramón Jiménez y permitirá reforzar la atención sanitaria en áreas clave como obstetricia, ginecología, pediatría y neonatología, con instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades de pacientes y profesionales.

Con esta actuación, Huelva dejará de ser la única provincia andaluza que no contaba con un hospital de estas características, dando respuesta a una reivindicación histórica de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios.

Durante el acto, el presidente andaluz ha subrayado la importancia de este proyecto para mejorar la calidad asistencial en la provincia, destacando que se trata de una inversión estratégica para fortalecer la sanidad pública y garantizar una atención más especializada y cercana.

La colocación de la primera piedra marca el inicio de unas obras que supondrán un avance significativo para el sistema sanitario onubense, permitiendo evitar desplazamientos a otras provincias y mejorando la atención a mujeres, madres y niños en Huelva.