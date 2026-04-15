Minuto de silencio en Huelva para condenar los últimos asesinatos por violencia de género

La ciudad de Huelva ha guardado este miércoles un minuto de silencio a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en señal de condena por los últimos asesinatos por violencia de género registrados en España.

Durante el acto se ha leído un manifiesto en recuerdo de Amaia, de 44 años, asesinada en Vizcaya el pasado 1 de abril, y de Tulia Ester, de 64 años, cuyo asesinato se produjo en Córdoba el 13 de abril. La concentración ha servido para expresar el rechazo institucional y social ante estos nuevos casos de violencia machista.

Con estas muertes, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 asciende a 16, a las que se suman tres menores. Desde 2003, las cifras alcanzan ya las 1.359 mujeres asesinadas, mientras que desde 2013 se contabilizan 68 menores víctimas y 515 huérfanos.

Durante el acto se ha reiterado el compromiso de las administraciones y de la sociedad para avanzar hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres, subrayando la necesidad de mantener la implicación colectiva frente a esta lacra.

Asimismo, se ha recordado que las víctimas cuentan con recursos de atención y protección como el teléfono 016, el 112, el 091 y el 062, además de canales online y la aplicación AlertCops, disponibles para ofrecer ayuda inmediata y confidencial.