Huelva da el primer paso para tener por fin su primera piscina municipal de verano

La ciudad de Huelva está más cerca de contar con una de las infraestructuras más demandadas por sus vecinos. El Ayuntamiento ha adjudicado la redacción del estudio de implantación y anteproyecto arquitectónico de la que será la primera piscina municipal de verano de la capital, una actuación que permitirá definir el diseño definitivo de este futuro complejo deportivo y de ocio familiar.

El proyecto se ubicará en la parcela municipal de la antigua Casa Duclós, en la avenida Santa Marta, y supone un nuevo avance en uno de los compromisos adquiridos por el equipo de Gobierno de Pilar Miranda.

El teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Francisco Javier Muñoz, ha destacado que la adjudicación representa “un paso firme para hacer realidad una infraestructura que Huelva lleva décadas esperando” y que responde a una reivindicación histórica de los onubenses.

La empresa AD5 Green Integral Solutions será la encargada de redactar el documento, por un importe de 17.787 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El trabajo servirá para definir la distribución de espacios, el encaje urbanístico y las características técnicas de una instalación concebida para convertirse en un referente del ocio estival en la ciudad.

La propuesta contempla mucho más que una piscina. El objetivo municipal es crear un complejo moderno, accesible y sostenible que combine deporte, ocio y convivencia familiar. Para ello se proyecta una edificación compacta que permita reservar la mayor parte de la parcela para zonas verdes, espacios de recreo y láminas de agua.

Además, el diseño incorporará criterios de eficiencia energética, accesibilidad universal y movilidad sostenible, en línea con las nuevas exigencias urbanísticas y medioambientales.

Desde el Ayuntamiento destacan también la importancia de recuperar un espacio actualmente en desuso para integrarlo en el entorno del Parque Moret y ampliar la oferta deportiva y recreativa de la capital.

Con la redacción de este anteproyecto, Huelva inicia el camino para hacer realidad una infraestructura largamente reivindicada por generaciones de onubenses y que aspira a convertirse en uno de los principales espacios de encuentro y ocio durante los meses de verano.