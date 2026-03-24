Un millar de personas se suman a la marcha contra el cáncer de colon

La marcha y desayuno saludable organizados por el servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez han vuelto a cosechar un notable éxito en su segunda edición, logrando reunir a cerca de un millar de participantes en distintas provincias andaluzas, de los que unos 300 se concentraron en Huelva.

La iniciativa, enmarcada en el Mes Mundial contra el Cáncer de Colon, ha tenido como objetivo principal concienciar a la población sobre la importancia de la prevención a través de hábitos de vida saludables. La doctora Victoria Aviñó, oncóloga y coordinadora de la actividad, ha destacado que “llevar una dieta saludable, evitar el sedentarismo, no consumir tabaco ni alcohol y hacer ejercicio físico son claves para reducir el riesgo de padecer este tumor”.

El cáncer de colon es el más frecuente en España y uno de los que mayor mortalidad registra, si bien en los últimos años se ha producido una mejora en las cifras gracias a los avances en diagnóstico, tratamiento y concienciación social. Según Aviñó, adoptar hábitos saludables puede reducir hasta un 20% el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

La marcha ha contado con la participación de pacientes, familiares y numerosos profesionales sanitarios implicados en el tratamiento de esta patología, además de incluir actividades informativas para sensibilizar a la población.

El evento ha trascendido el ámbito provincial y se ha celebrado también en otras ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz, Málaga o Jaén, gracias a la implicación del Grupo de Estudios de Oncología Digestiva Andaluza.

Asimismo, la iniciativa ha contado con el respaldo de instituciones como el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación o la Autoridad Portuaria, así como con el apoyo de entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer.

Desde el hospital destacan la importancia de continuar impulsando este tipo de actividades que fomentan la prevención, mejoran la calidad de vida de los pacientes y refuerzan la concienciación social frente a una de las enfermedades con mayor impacto sanitario.