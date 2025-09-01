Un millar de personas se concentra en el Muelle del Tinto en apoyo al pueblo palestino

En torno a un millar de personas participaron este domingo en la concentración celebrada en el Muelle del Tinto de Huelva para mostrar su apoyo al pueblo palestino y a la Flotilla Global Sumud, que zarpó desde Barcelona con destino a Gaza con el objetivo de romper el asedio y reclamar un corredor humanitario.

Durante el acto se escucharon consignas como “No es una guerra, es un genocidio” y “O libre, libre Palestina”, en un ambiente de reivindicación y solidaridad que reunió a colectivos, asociaciones y ciudadanos a título particular.

La movilización onubense formó parte de una convocatoria internacional con acciones paralelas en más de 44 países, coincidiendo con la salida de decenas de barcos de distintas partes del mundo que se unirán a la flotilla rumbo al Mediterráneo oriental.

Los organizadores destacaron la necesidad de mantener viva la denuncia sobre la situación que vive la población palestina, marcada por el bloqueo, la hambruna y la violencia, y subrayaron el compromiso de seguir promoviendo iniciativas de apoyo y sensibilización desde Huelva.