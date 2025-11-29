Las mesas de participación de la ERACIS+ Huelva fijan sus prioridades para combatir la exclusión en 2026

Las Mesas Sectoriales de Participación de la ERACIS+ Huelva han cerrado el mes de noviembre definiendo las prioridades que marcarán el trabajo contra la exclusión social durante 2026. Tras su constitución el pasado 24 de octubre, estas estructuras —que reúnen a administraciones, entidades sociales y ciudadanía— han celebrado sesiones los días 13, 24 y 27 para concretar los protocolos y líneas de actuación dentro del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, cuya ejecución se prolongará hasta diciembre de 2028.

Las reuniones han contado con una media de 37 participantes y 22 entidades por mesa, configurando un espacio de trabajo conjunto que ha permitido analizar necesidades, presentar el funcionamiento de la estrategia y consensuar medidas prioritarias para el próximo año.

Inclusión familiar y cohesión social

En la mesa celebrada el 13 de noviembre, con la participación de 33 personas y 18 entidades, se decidió priorizar actuaciones dirigidas a promover hábitos saludables, reforzar la formación para familias, combatir el absentismo escolar, impulsar escuelas de familias interculturales, fomentar la educación en valores y competencias sociales, reforzar la prevención de adicciones en centros educativos y poner en marcha medidas de prevención del abandono escolar.

Inclusión laboral y desarrollo socioeconómico

La sesión del 24 de noviembre, que reunió a 41 participantes y 28 entidades, centró sus prioridades en mejorar la coordinación de recursos públicos y privados de inserción laboral, la elaboración de un Mapa de Recursos, la detección de necesidades de empleadores y desempleados, la creación de una red de entidades para el empleo con atención a la intermediación y prácticas en empresas, además de impulsar medidas para reducir la brecha digitalmediante iniciativas innovadoras.

Hábitat y convivencia

La última mesa, celebrada el 27 de noviembre con 39 personas y 20 entidades, acordó desarrollar actuaciones destinadas a potenciar actividades deportivas y de ocio para infancia y juventud, reforzar el control y la prevención de conductas incívicas en espacios públicos, promover la pedagogía del hábitat, avanzar en la identificación y eliminación de la infravivienda y fomentar espacios de intercambio intercultural en los barrios.

Un trabajo en red hasta 2028

En todas las mesas se destacó la importancia de la coordinación entre administraciones, entidades sociales y recursos comunitarios, especialmente aquellas organizaciones que participan a través de las subvenciones de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus.

La ERACIS+ Huelva, centrada en la creación de itinerarios sociolaborales para personas en riesgo de exclusión, continúa así avanzando en el desarrollo de las Estrategias Locales de Intervención dentro del Programa FSE+ de Andalucía 2021-2027, con una planificación conjunta que marcará la hoja de ruta para 2026.