Más de un centenar de jóvenes participan en una jornada deportiva en el Polígono San Sebastián

Más de un centenar de jóvenes han participado en una jornada deportiva celebrada en el Polígono San Sebastián de Huelva, en una actividad impulsada por las escuelas municipales de fútbol sala con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y la convivencia vecinal.

La alcaldesa, Pilar Miranda, ha asistido al encuentro acompañada por varios miembros del equipo de gobierno municipal, entre ellos la concejala de Deportes, María de la O Rubio, así como responsables de otras áreas. Durante la jornada, Miranda ha sido la encargada de realizar el saque de honor en uno de los partidos.

El evento, desarrollado en las pistas polideportivas de la barriada, ha reunido a un total de 117 jóvenes distribuidos en cuatro equipos, además de familiares, vecinos y representantes de la asociación vecinal, en un ambiente marcado por la participación y el deporte base.

Durante su intervención, la alcaldesa ha subrayado la importancia de estas iniciativas como herramienta educativa y de cohesión social, especialmente en los barrios, destacando que las escuelas deportivas municipales permiten el acceso gratuito al deporte y promueven hábitos de vida saludables desde edades tempranas.

La actividad se enmarca en el programa municipal de Escuelas Deportivas, orientado a facilitar el acceso universal al deporte y fomentar valores como el respeto, el trabajo en equipo y la convivencia.

Asimismo, el Ayuntamiento ha recordado la reciente actuación realizada en estas instalaciones deportivas, con una inversión superior a los 174.000 euros, que ha permitido mejorar el pavimento, el cerramiento, el drenaje y el equipamiento, además de ampliar el edificio auxiliar para responder a las necesidades del barrio.