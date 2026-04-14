El Ayuntamiento de Huelva modifica varios colegios electorales de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo

El Ayuntamiento de Huelva ha informado de una serie de modificaciones en los colegios electorales con motivo de las elecciones al Parlamento andaluz previstas para el próximo 17 de mayo, con el objetivo de reorganizar los espacios de votación en distintos puntos de la ciudad.

Entre los principales cambios, se eliminan como sedes electorales la Concejalía de Vivienda, el CEIP Juan Ramón Jiménez, el CEIP Prácticas y la Asociación de Vecinos Yáñez Pinzón, donde ya no se podrá ejercer el derecho al voto. En su lugar, se habilitan nuevos colegios en el CEIP Santa María de Gracia (Las Agustinas), el CEIP Muelle del Tinto, el Centro de Mayores Juan Ramón Jiménez, el Centro Municipal La Morana y el IES Fuentepiña.

Además, se han producido modificaciones en distintas mesas electorales ubicadas en otros centros como la FOE, el CEIP García Lorca, el IES La Orden y la Asociación de Vecinos Santa Raquel, afectando en total a ocho sedes.

Con esta reorganización, los electores serán redistribuidos en función de su zona. Así, quienes votaban en la Concejalía de Vivienda deberán hacerlo ahora en el colegio de Las Agustinas, mientras que mesas de la FOE se trasladan al CEIP Muelle del Tinto. Por su parte, el Centro de Mayores Juan Ramón Jiménez acogerá a votantes procedentes del CEIP Juan Ramón Jiménez y de la Asociación de Vecinos Yáñez Pinzón.

El Centro Municipal La Morana concentrará mesas trasladadas desde el CEIP García Lorca y el IES La Orden, mientras que el IES Fuentepiña recibirá electores procedentes de la Asociación de Vecinos Santa Raquel. También se han realizado ajustes en otros centros como el colegio Santa Teresa de Jesús, el CEIP San Fernando y el CEP Los Rosales.

Ante estos cambios, el Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos comprobar con antelación su colegio electoral, mesa y sección para evitar confusiones el día de la votación, especialmente a quienes estaban censados en las sedes afectadas.

Para facilitar esta consulta, el Instituto Nacional de Estadística enviará a partir del 20 de abril las tarjetas censales a los domicilios, donde se especifica el lugar de votación. Asimismo, los electores pueden consultar estos datos de forma telemática a través de la sede electrónica del censo electoral o de manera presencial en el propio Ayuntamiento y en las delegaciones provinciales correspondientes.