El Ayuntamiento de Huelva inicia la Zona de Bajas Emisiones en el Barrio Obrero con un año sin sanciones

El Ayuntamiento de Huelva ha sacado a información pública la ordenanza que regulará la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital, tras su aprobación inicial en el Pleno municipal del pasado 27 de marzo.

El documento contempla una implantación progresiva de esta medida, comenzando por el Barrio Obrero como primera fase. Posteriormente, se prevé una segunda fase, denominada Centro-San Pedro, cuya puesta en marcha dependerá de los resultados obtenidos en esta primera experiencia.

Además, la normativa establece un periodo inicial de un año sin sanciones, con el objetivo de facilitar la adaptación de la ciudadanía a las nuevas restricciones de tráfico, acceso y estacionamiento de vehículos.

La ordenanza tiene como finalidad regular la creación y gestión de las Zonas de Bajas Emisiones en la ciudad, aplicando limitaciones al tráfico rodado para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes.

El expediente permanecerá expuesto al público durante un plazo de 30 días hábiles, periodo en el que los ciudadanos podrán consultarlo y presentar alegaciones. En caso de no registrarse reclamaciones, el texto quedará aprobado definitivamente y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.