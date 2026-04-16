El Certamen del Empleado Público del Año de CSIF alcanza récord con 24 nominaciones en Huelva

La Casa Colón de Huelva ha acogido la presentación de los nominados al IX Certamen del Empleado Público del Año, organizado por CSIF, que este 2026 alcanza una cifra récord de 24 candidaturas.

El aumento de nominaciones responde a la incorporación de dos nuevas categorías, Universidad y Medio Ambiente, lo que eleva a ocho las áreas en las que se reconocen buenas prácticas dentro del ámbito público. En total, la organización ha recibido cerca de un centenar de propuestas, seleccionando finalmente tres candidatos por categoría.

El plazo de votación ya está abierto a la ciudadanía a través de la web y redes sociales de CSIF Huelva y permanecerá activo hasta el próximo 5 de mayo. Los ganadores se darán a conocer el 14 de mayo en una gala que se celebrará en el Foro Iberoamericano de La Rábida.

El presidente de CSIF Huelva, Juan Manuel Quilón, ha destacado la relevancia de este certamen en una provincia que cuenta con cerca de 35.000 empleados públicos, subrayando que la iniciativa busca reconocer la labor de servicio a la ciudadanía y poner en valor ejemplos de excelencia y compromiso.

Entre las categorías destacan áreas como Administración General, Educación, Justicia, Sanidad, Seguridad y Emergencias o Servicios Sociales, a las que se suman este año Universidad y Medio Ambiente. En esta última, patrocinada por la empresa Paprec, se reconoce el trabajo vinculado a la sostenibilidad y la gestión del entorno.

El acto de presentación ha contado con la participación de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y del segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento, Francisco Muñoz, quienes han puesto en valor el papel de los empleados públicos y la importancia de iniciativas que reconocen su labor.

El certamen se consolida así como una cita destacada en la provincia, en la que la ciudadanía tiene un papel clave al elegir a los galardonados mediante votación popular.