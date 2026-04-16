La Casa Colón acoge la exposición ‘Minas de Riotinto’, una mirada hiperrealista al paisaje minero

La Casa Colón de Huelva acoge desde este 16 de abril la exposición ‘Minas de Riotinto’, del pintor Gerardo Pita, una colección de 17 obras que exploran, desde el hiperrealismo, la riqueza cromática y paisajística de la Cuenca Minera.

La muestra, instalada en la Sala de Brazos, está patrocinada por Lamiya Wellness & Family Club y permanecerá abierta al público hasta el próximo 29 de abril, ofreciendo una mirada artística a uno de los entornos más singulares de la provincia.

Durante la presentación, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado la importancia de impulsar propuestas culturales de calidad en la ciudad, subrayando además el papel de la colaboración público-privada en el desarrollo de iniciativas de este tipo.

Por su parte, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera, ha puesto en valor el nivel de la exposición y la proyección internacional del artista, resaltando también el potencial de la Cuenca Minera como recurso cultural y turístico.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha recordado la vinculación histórica entre la actividad minera y el desarrollo de la ciudad, animando a la ciudadanía a visitar la muestra.

El propio autor ha explicado que el proyecto nace tras descubrir el impacto visual del paisaje de Riotinto, al que ha dedicado más de dos años de trabajo, centrando su obra en las texturas, los colores y la fuerza estética del entorno.

La exposición propone un recorrido por enclaves emblemáticos como Peña de Hierro, Cerro Colorado o el río Tinto, además de elementos característicos como escorias, residuos minerales o formaciones geológicas únicas, reflejando la huella de miles de años de actividad minera.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Gerardo Pita está considerado uno de los referentes del hiperrealismo en España, con una obra que combina precisión técnica y capacidad evocadora.

La muestra puede visitarse en horario de mañana y tarde hasta finales de mes, en una iniciativa que refuerza la oferta cultural de Huelva y acerca al público una visión artística de uno de sus paisajes más representativos.