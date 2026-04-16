El Ayuntamiento de Huelva refuerza la seguridad de los mayores con talleres de prevención de incendios

El Ayuntamiento de Huelva está desarrollando esta semana un taller de prevención de incendios dirigido a personas mayores, enmarcado en el programa Cognitiva–Mente, con el objetivo de mejorar la seguridad en el entorno doméstico mediante la formación y la concienciación.

La alcaldesa, Pilar Miranda, ha destacado la importancia de este tipo de acciones, subrayando que la prevención es clave para reducir riesgos y favorecer la autonomía personal, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

El taller, que se imparte en distintos centros de la ciudad, ofrece a los participantes recomendaciones prácticas sobre cómo evitar incendios en el hogar y cómo actuar ante una posible emergencia. La formación corre a cargo de José Antonio Cruzan, bombero jubilado y exjefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento.

Esta actividad forma parte del programa Cognitiva–Mente, impulsado en colaboración con Cruz Roja, que busca promover el envejecimiento activo y la estimulación cognitiva. En esta edición, el programa atiende a un total de 410 personas mayores en diferentes centros sociales de la ciudad.

Entre los contenidos del taller se incluyen consejos sobre el uso seguro de instalaciones eléctricas, la prevención de sobrecargas, el manejo adecuado de electrodomésticos y la importancia de mantener hábitos seguros en la cocina.

La iniciativa, que celebra su segunda edición tras la buena acogida del pasado año, amplía ahora su alcance con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida y la seguridad de las personas mayores en Huelva.