Más de un centenar de comercios de Huelva se suman a la campaña ‘Menores 0,0’ contra la venta de alcohol a menores

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña de sensibilización e información ‘Menores 0,0’, una iniciativa dirigida a concienciar a los comerciantes sobre la prohibición de vender alcohol a menores de edad y la obligación de solicitar el DNI en formato físico en el momento de la venta.

La campaña, impulsada de forma conjunta por las concejalías de Servicios Sociales y Seguridad Ciudadana, se ha desarrollado los días 9, 10 y 11 de diciembre y ha alcanzado en esta edición a un total de 113 establecimientos, la cifra más alta registrada hasta el momento. Durante las visitas, dos policías locales y una técnica del Plan Municipal de Adicciones han informado a los comerciantes sobre la normativa vigente y los riesgos asociados al consumo de alcohol en menores.

Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal de prevención ambiental de las adicciones y se desarrolla especialmente en épocas del año en las que se incrementa el consumo de alcohol. Además, desde el Área de Seguridad Ciudadana se reforzará la vigilancia con policías de paisano para garantizar el cumplimiento de la normativa.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Adela de Mora, ha subrayado que “esta campaña refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la protección de la infancia y la adolescencia, implicando al pequeño comercio como un aliado clave para crear entornos más seguros y saludables”. Asimismo, ha agradecido la colaboración de los establecimientos participantes por su responsabilidad y compromiso.

La iniciativa se ha dirigido principalmente a pequeños comercios, estancos, tiendas de desavío, establecimientos 24 horas y bazares. Todos ellos exhiben cartelería visible en puertas y escaparates con el mensaje “No vendemos alcohol a menores. Aquí se pide el DNI”, acompañado de material informativo sobre la legislación y las sanciones, así como sobre la prohibición de venta de alcohol a partir de las 22:00 horas.

Durante las visitas, los comerciantes han vuelto a trasladar su preocupación por los casos en los que menores acuden a comprar alcohol enviados por sus propios padres o madres. Ante esta situación, Adela de Mora ha hecho un llamamiento a las familias, recordando que “la prevención comienza en casa y que este tipo de prácticas incumplen la normativa y normalizan el consumo de alcohol desde edades tempranas”.

La campaña ‘Menores 0,0’ pone el foco en los graves riesgos del consumo de alcohol en menores, como su relación con accidentes, principal causa de mortalidad juvenil, su impacto negativo en la memoria y el aprendizaje, y su vinculación con un elevado número de urgencias hospitalarias, especialmente entre las chicas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huelva persigue sensibilizar a los comerciantes, difundir la legislación vigente, crear una red de establecimientos comprometidos y visibilizar el papel del comercio responsable en la prevención del consumo de alcohol en edades tempranas, dentro de una estrategia integral que se complementa con programas educativos y acciones preventivas dirigidas a familias, jóvenes y centros escolares.