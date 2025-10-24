Más de 200 inspecciones de trabajo destapan irregularidades laborales en fiestas y ferias de Huelva

La Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Huelva han reforzado su colaboración con la creación de Grupos Operativos Mixtos, destinados a intensificar la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Estas unidades conjuntas han desarrollado durante el verano una amplia campaña de vigilancia e inspección, especialmente en el sector de la hostelería y en eventos multitudinarios.

Fruto de este trabajo coordinado, se han realizado más de 200 controles en distintas celebraciones de la provincia, entre ellas las Fiestas Colombinas, la Magna Mariana, las Fiestas Patronales de la Virgen de la Cinta y la Feria del Caballo, con la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores ante las irregularidades detectadas.

Los dispositivos, integrados por inspectores y subinspectores laborales junto a agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, han tenido como objetivo garantizar el cumplimiento de las normas del orden social, el respeto a los derechos laborales y la protección frente a posibles fraudes o situaciones de contratación irregular.

Desde la Policía Nacional se subraya que estas actuaciones no se limitan a la temporada estival, sino que se extenderán a todos los sectores laborales y se mantendrán activas durante todo el año, reforzándose especialmente en aquellas campañas o eventos que requieran una mayor presencia de control.

Con esta línea de trabajo conjunto, ambas instituciones reafirman su compromiso con la defensa de la legalidad laboral, la seguridad ciudadana y la protección de los trabajadores, contribuyendo a un entorno laboral más justo y seguro en la provincia.