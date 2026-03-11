Más de 150 licencias de veladores tramitadas en Huelva en la reorganización de terrazas

El Ayuntamiento de Huelva ha tramitado ya más de 150 licencias de veladores dentro del proceso de reorganización de terrazas en la ciudad. Así lo ha señalado el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, quien ha valorado de forma positiva el resultado de esta medida.

Según explicó, la mayoría de los establecimientos, especialmente en la zona centro, han adaptado ya sus terrazas a la nueva regulación. “A día de hoy ya prácticamente la gran mayoría, sobre todo la zona céntrica, tienen adaptadas sus terrazas y han colocado los elementos en el suelo”, afirmó.

El portavoz municipal destacó que el proceso ha servido también para actualizar numerosas licencias de bares y restaurantes que presentaban incidencias administrativas, como cambios de titularidad o aspectos pendientes de regularizar. “Esto nos ha permitido actualizar muchas licencias que no estaban correctas o cuestiones que ha habido que supervisar”, señaló.

Arias quiso reconocer el trabajo realizado por los empresarios del sector hostelero para adaptarse a la normativa. “Tengo que felicitar a todos los empresarios porque ha supuesto para ellos un esfuerzo de adaptación, de inversión y de gestión”, indicó.

También destacó la labor de los técnicos municipales, que han tenido que tramitar un elevado número de solicitudes en poco tiempo, así como el papel de la Policía Local durante el proceso de adaptación.

En este sentido, explicó que los agentes han realizado una labor informativa y de seguimiento para explicar a los establecimientos sus obligaciones y atender las denuncias que se hayan podido producir. “La Policía ha ido de manera amable a explicar que tenían la obligación de hacerlo, vigilando las situaciones y atendiendo aquellas denuncias que se han producido”, apuntó.

El primer teniente de alcalde aseguró que el objetivo de la medida ha sido garantizar la convivencia entre la actividad hostelera y el descanso vecinal. “Hemos pasado del caos, del desorden y del descontrol absoluto al orden, al equilibrio, al respeto y a la convivencia vecinal”, afirmó.