Fallece Cristóbal Gangoso Aragón, médico y fundador de la Asociación ARO

La ciudad de Huelva despide a Cristóbal Gangoso Aragón, médico y fundador de la Asociación ARO, una figura muy vinculada al ámbito sanitario y social de la provincia, conocido por su compromiso con las personas y su implicación en los problemas de quienes más lo necesitaban.

Gangoso Aragón desarrolló a lo largo de su vida una destacada trayectoria profesional y humana, caracterizada por su cercanía con los pacientes y por su vocación de servicio. Quienes lo conocieron destacan su capacidad para ponerse en la piel de los demás y su constante búsqueda de soluciones para mejorar la vida de las personas.

Su trabajo y dedicación tuvieron también reconocimiento público en la ciudad. En el año 2019, el Ayuntamiento de Huelva dio su nombre a una calle en la zona del Ensanche Sur como homenaje a su contribución social y sanitaria.

La noticia de su fallecimiento ha generado numerosas muestras de pesar y cariño hacia su familia y amigos, así como el recuerdo de quienes valoran su legado profesional y humano en la sociedad onubense.