El Ayuntamiento pide más coordinación con el Gobierno para actuar contra gorrillas y okupaciones

El Ayuntamiento de Huelva ha reclamado un refuerzo de la cooperación institucional con el Gobierno central para abordar problemas de seguridad que afectan a distintos barrios de la ciudad, como la presencia de gorrillas o determinados episodios relacionados con la ocupación de viviendas.

El primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de Gobierno municipal, Felipe Arias, ha comparecido en rueda de prensa junto al concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, para trasladar la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones. En este sentido, Arias ha solicitado formalmente una reunión con la subdelegada del Gobierno en Huelva para analizar estas cuestiones.

“El Ayuntamiento lo que pide es una mayor implicación institucional en temas que preocupan a los vecinos y que dependen de competencias estatales”, ha señalado el portavoz municipal, quien ha insistido en que la colaboración entre administraciones es clave para afrontar este tipo de problemas.

Arias ha defendido que Huelva “es una ciudad segura”, aunque ha reconocido que existen situaciones que generan inquietud en algunos barrios y que requieren actuaciones conjuntas. “Desde que llegamos al Gobierno municipal una de nuestras prioridades ha sido mejorar la seguridad en la ciudad, dotando a la Policía Local de más medios y herramientas, pero también apostando por la colaboración con el resto de administraciones”, ha explicado.

El portavoz municipal ha recordado que en los últimos años se han llevado a cabo operativos conjuntos entre Policía Nacional y Policía Local que han permitido actuar en zonas conflictivas como la calle Niebla, el entorno de la Plaza de Toros o el Muelle del Tinto. “Las operaciones conjuntas han sido un éxito y han tenido consecuencias inmediatas en la tranquilidad de los vecinos”, ha afirmado.

Arias también ha subrayado que grandes dispositivos organizativos como el de la Magna Mariana han demostrado la importancia del trabajo coordinado entre administraciones y cuerpos de seguridad.

Refuerzo de medios para la Policía Local

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha destacado el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para reforzar los recursos de la Policía Local en los últimos años.

“Desde la llegada de Pilar Miranda a la Alcaldía decidimos apostar decididamente por reforzar la seguridad, renovando medios que llevaban años sin actualizarse y ampliando los recursos disponibles”, ha señalado.

Entre las actuaciones realizadas se encuentra la renovación de la flota de vehículos policiales, con la incorporación de una nueva furgoneta de nueve plazas y dos coches patrulla, a los que se sumarán otros seis vehículos en los próximos meses.

Además, la Oferta de Empleo Público de 2026 incluye 42 plazas vinculadas a la seguridad y las emergencias, entre ellas un inspector, dos subinspectores, un oficial y siete agentes de la Policía Local, así como varios puestos en el servicio de bomberos.

Moreno ha explicado que el contacto permanente con los vecinos refleja una preocupación creciente por algunos episodios que afectan a la convivencia. “En muchos casos están relacionados con gorrillas o con la ocupación de viviendas, situaciones desagradables que alteran la convivencia y que en su mayoría dependen de competencias compartidas o directamente de otras administraciones”, ha indicado.

Nuevas cámaras de videovigilancia

El concejal también se ha referido al proyecto de ampliación del sistema de videovigilancia en la ciudad. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha autorizado recientemente la instalación de ocho cámaras en las plazas de San Pedro y La Merced, por lo que el Ayuntamiento ya trabaja en la licitación para su instalación.

Al mismo tiempo, el Consistorio ha recurrido la negativa a autorizar cámaras en otros puntos estratégicos como el Parque Moret, la Plaza de las Monjas o la Gran Vía.

“Entendemos que las cámaras son un medio fundamental para reforzar la seguridad porque no solo facilitan la actuación policial, sino que tienen un importante efecto disuasorio”, ha señalado Moreno.

El responsable municipal ha reiterado la disposición del Ayuntamiento a trabajar de forma coordinada con el resto de administraciones para mejorar la seguridad en la ciudad. “Estamos convencidos de que desde la cooperación leal entre administraciones podemos ofrecer a los ciudadanos una respuesta más eficaz a una preocupación que nos trasladan de forma reiterada”, ha concluido.