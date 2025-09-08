Más de 120 niños participan en los campamentos de verano “Verano en tu barrio” clausurados por el Ayuntamiento de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha cerrado esta semana una nueva edición de los campamentos de verano “Verano en tu barrio”, organizados por la Concejalía de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos en el marco del Plan Corresponsable 2025. Más de 120 niños y niñas de entre 3 y 12 años han disfrutado durante el verano de esta propuesta en los centros sociales de Los Desniveles y La Morana, donde se han combinado juegos, talleres, excursiones y actividades al aire libre con un marcado carácter educativo y participativo.

El acto de clausura, celebrado en La Morana, contó con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, quien destacó la importancia de este programa como “una herramienta fundamental para facilitar la conciliación laboral y familiar durante el verano, sin renunciar al aprendizaje participativo y la diversión de los más pequeños”. En este sentido, la regidora recordó que los campamentos han ampliado su horario hasta las 15:00 horas para dar respuesta a las necesidades reales de las familias onubenses.

Miranda agradeció el esfuerzo de los técnicos municipales y la colaboración de la Junta de Andalucía, asegurando que “seguiremos trabajando para ampliar recursos, mejorar instalaciones y garantizar que todas las familias que lo necesiten tengan acceso a programas de conciliación como este durante la época estival”. Asimismo, avanzó la continuidad de esta iniciativa con la ampliación de plazas y la diversificación de actividades, con el objetivo de llegar a más barrios de la ciudad.

La programación de este año ha incluido visitas a espacios emblemáticos como el Parque de Bomberos, La Rábida, el Parque Moret y la playa, experiencias que han reforzado el carácter formativo y socializador de los campamentos. Entre los aspectos más valorados por las familias se encuentran la seguridad y la calidad educativa, factores que han permitido a los menores convivir en un entorno adaptado a sus edades, mientras sus progenitores desarrollaban sus jornadas laborales con tranquilidad.

El proyecto ha sido gestionado por profesionales de la empresa ACTCOM en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva, contando con un equipo de 12 monitores y monitoras. El acto de clausura reunió a unas 15 familias, que pudieron comprobar de primera mano los resultados de una iniciativa que se consolida año tras año como referente en conciliación, aprendizaje y bienestar infantil en la ciudad.