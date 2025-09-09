La Marea Palestina de Huelva inicia un encierro en la Escuela de Arte León Ortega en solidaridad con Gaza

La Marea Palestina de Huelva ha iniciado en la mañana de este martes un encierro en la Escuela de Arte León Ortega de la capital onubense con el objetivo de “seguir promoviendo acciones en los centros educativos en apoyo a la población palestina y sus derechos, así como denunciar la ocupación ilegal de sus territorios y el genocidio que Israel está llevando a cabo”.

El colectivo ha explicado que la protesta se enmarca como una “muestra de solidaridad” con el encierro que mantienen activistas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y ha realizado un llamamiento tanto a la comunidad educativa provincial como al conjunto de la ciudadanía para que se unan a la iniciativa.

Desde la escuela de arte, los activistas consideran que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno central son “insuficientes” y reclaman la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Asimismo, han señalado directamente al delegado de Educación, Carlos Soriano García, a quien instan a tomar medidas dentro de la provincia y a acudir al encierro para escuchar sus reivindicaciones.

Entre sus exigencias, figura el boicot a empresas vinculadas con capital israelí y, de manera concreta, han señalado las relaciones con Medac. Además, han extendido la invitación a la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico Cabrera, para que traslade la presión política al Ejecutivo central.

Con este encierro, la Marea Palestina busca visibilizar en Huelva un movimiento que, según defienden, “pretende denunciar los crímenes ilegales e ilegítimos cometidos por el Estado de Israel en los territorios palestinos” y reforzar la movilización social en defensa de la causa palestina.