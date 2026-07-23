Mango y Massimo Dutti cierran sus tiendas en Huelva

Dos conocidas firmas de moda dejarán de tener presencia en algunos de sus establecimientos de Huelva. Mango ha cerrado de forma definitiva su tienda del centro de la ciudad, situada en el número 17 de la calle Concepción, mientras que Massimo Dutti, del grupo Inditex, bajará la persiana de su local en el centro comercial Holea el próximo 25 de julio.

La tienda de Mango no abrió sus puertas y muestra los escaparates empapelados junto a un cartel en el que se informa del cierre definitivo y se facilita un teléfono de atención al cliente. Con esta decisión, la firma mantiene únicamente su establecimiento en Holea para atender a los clientes onubenses.

Por su parte, Massimo Dutti ha confirmado el cierre de su tienda en Holea, donde dejará de operar a partir del 25 de julio, según ha trasladado la propia compañía.

Estos cierres suponen un nuevo reajuste en la oferta comercial de la capital onubense, tanto en el centro urbano como en el principal centro comercial de la ciudad, con la desaparición de dos establecimientos de reconocidas marcas del sector de la moda.