Luz verde a un nuevo aparcamiento con 108 plazas en el Matadero

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado el proyecto de obras y el expediente de contratación para la construcción de un aparcamiento provisional en la calle Torres Quevedo, una actuación que permitirá habilitar 108 plazas de estacionamiento en el barrio del Matadero y mejorar las condiciones de un espacio utilizado desde hace años de forma desordenada por los vecinos.

El proyecto actuará sobre una parcela municipal de 2.585 metros cuadrados, situada entre las calles Torres Quevedo y Valverde del Camino, donde se acondicionará un aparcamiento asfaltado, vallado y organizado con el objetivo de aumentar la oferta de estacionamiento y eliminar los problemas de polvo en verano y de barro y encharcamientos durante los meses de lluvia.

El primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, ha señalado que esta actuación responde a una demanda histórica de los vecinos y forma parte del plan municipal de inversiones en los barrios. Según ha destacado, el Consistorio destina más de siete millones de euros de fondos propios a un total de 25 actuaciones repartidas por distintos puntos de la ciudad.

El nuevo aparcamiento dispondrá de 89 plazas convencionales, seis plazas para vehículos eléctricos, dotadas con tres cargadores dobles de 22 kilovatios, seis plazas reservadas para personas con movilidad reducida y siete para motocicletas. Además, contará con un acceso para vehículos desde la calle Valverde del Camino y entradas peatonales por ambas vías para facilitar la movilidad y mejorar la seguridad.

Impulso al Ensanche Sur

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha dado un nuevo paso para el desarrollo urbanístico del Ensanche Sur con la aprobación del Proyecto Básico Unitario de la manzana MR-01, que permitirá construir 149 viviendas, además de garajes, trasteros y locales comerciales.

Asimismo, el Ayuntamiento ha aprobado el expediente para contratar la asistencia técnica que permitirá gestionar el Plan de Actuación Integrado ‘Huelva, Distrito H’, financiado con fondos europeos FEDER dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local.

Este plan contempla proyectos como la rehabilitación de la antigua cárcel provincial, la remodelación de la Plaza Parque de la Luz, actuaciones en el entorno del Camino del Saladillo, la ampliación de la Plaza Noria del Palmar y la creación de nuevos corredores verdes en avenidas como Pablo Ruiz Picasso y Fuerzas Armadas.

Más viviendas y nuevos desarrollos

Entre los acuerdos adoptados también figura la concesión de licencia para construir 32 viviendas unifamiliares adosadas con 48 plazas de aparcamiento en la parcela 8.5 del Plan Parcial Seminario, favoreciendo el crecimiento residencial de esta zona de la ciudad.

Por último, el Ayuntamiento ha aprobado inicialmente un estudio de ordenación para modificar el uso de una parcela situada en la calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez, que pasará de uso destinado a infraestructuras a uso terciario comercial, con el objetivo de impulsar el desarrollo urbanístico y económico de este entorno.