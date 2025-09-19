Luto en el periodismo de Huelva: fallece Vicente Parra

El comunicador Vicente Parra Roldán ha fallecido este viernes, dejando tras de sí una extensa trayectoria ligada a la vida cultural y deportiva de Huelva.

Natural de Huelva capital, Parra fue corresponsal de la Agencia EFE, colaborador en numerosos medios locales y autor de libros que recogieron la historia del Trofeo Colombino, así como la tradición taurina de la provincia.

Abogado de formación y profesor en el IES Vicente Rodríguez Casado de La Rábida, compaginó la docencia con la comunicación, convirtiéndose en una de las voces más conocidas de la prensa onubense durante décadas.

Su muerte ha causado una gran conmoción en la ciudad, donde se le recordará por su dedicación, su pasión por las tradiciones locales y su compromiso con la información.