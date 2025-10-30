El lunes se abre el plazo para el sorteo de figurantes de la Cabalgata de Reyes 2026 en Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha anunciado que el próximo lunes 3 de noviembre se abrirá el plazo para inscribirse en el sorteo de figurantes de la Cabalgata de Reyes Magos 2026, que se podrá realizar hasta el viernes 7 de noviembre. Las bases y formularios de inscripción estarán disponibles en la web municipal.

Según ha explicado el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, podrán participar niños y niñas de entre 5 y 12 años que residan en Huelva capital y que no hayan salido como figurantes en cabalgatas anteriores. Los hermanos inscritos participarán con el mismo número en el sorteo, para garantizar que puedan compartir la experiencia.

Como novedad este año, una de las carrozas estará dedicada a una entidad benéfica local, que seleccionará a los niños participantes, reforzando así el carácter solidario del desfile.

Las solicitudes se presentarán en la Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico, ubicada en el Pabellón de Poniente de la Casa Colón, en horario de 10:00 a 13:00 horas. El listado provisional de admitidos se publicará el 14 de noviembre, y el sorteo público se celebrará el lunes 5 de diciembre a las 10:00 horas en el Gran Teatro de Huelva. La relación de agraciados y suplentes se difundirá al día siguiente en el tablón de la Casa Colón.

Todos los menores deberán acudir acompañados por un adulto responsable, que participará en una charla informativa sobre seguridad, prevista para el 2 de enero a las 10:00 horas en la Sala A de la Casa Colón. Asimismo, los tutores deberán firmar una declaración responsable y de derechos de imagen.

El Ayuntamiento recuerda que, en caso de que algún participante no pueda asistir, deberá comunicarlo con antelación para que la plaza sea ocupada por un suplente, garantizando que otros niños puedan disfrutar de esta mágica celebración.