La Lonja del Puerto de Huelva estrena un nuevo pantalán de 96 metros para embarcaciones pesqueras

La Lonja del Puerto de Huelva cuenta desde hoy con un nuevo pantalán flotante de 96 metros destinado a embarcaciones pesqueras que atraquen en sus instalaciones del Muelle de Levante norte. La obra, ejecutada por la UTE Almarin, Equipos y Servicios Portuarios y Poiser Management, ha supuesto una inversión superior a 581.000 euros.

El presidente del Puerto, Alberto Santana, visitó la infraestructura y destacó que con esta actuación se refuerza la calidad de los servicios que se ofrecen a los usuarios de la Lonja, en línea con el apoyo continuo al sector pesquero y exportador de la provincia. La obra incluye la construcción de ocho módulos de hormigón flotantes y un pantalán intermedio de aluminio, unido mediante una pasarela desde la Lonja.

El edificio de la Lonja, con 2.280 metros cuadrados, combina la actividad pesquera en planta baja con la Lonja de la Innovación en la primera planta, primer nodo tecnológico FIWARE portuario mundial. Esta ampliación permitirá mejorar la operativa de atraque y facilitará el trabajo de los profesionales del sector en una instalación moderna y funcional.

El nuevo pantalán se suma a otras infraestructuras promovidas por el Puerto, como la Ciudad del Marisco, destinadas a potenciar la competitividad y la exportación de pescados y mariscos onubenses.

Con esta iniciativa, el Puerto de Huelva continúa consolidándose como un referente en innovación y servicios para la actividad pesquera, combinando eficiencia operativa y desarrollo tecnológico en sus instalaciones.