Las lenguas de signos reivindican en Huelva su papel clave

La accesibilidad lingüística y la igualdad de oportunidades centraron este jueves la celebración del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, con un acto organizado por la Asociación Cultural de Sordos de Huelva a las puertas del Ayuntamiento de la capital.

La jornada sirvió para visibilizar la importancia de las lenguas de signos como herramienta fundamental de comunicación, participación social y ejercicio de derechos para las personas sordas. Durante el acto se dio lectura al manifiesto elaborado por la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que este año se presenta bajo el lema “Lenguas de signos por mil razones”.

Manifiesto Lengua Signos

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, destacó que las lenguas de signos representan “mucho más que una herramienta de comunicación”, al considerarlas parte de la identidad, la cultura y la libertad de miles de personas. Asimismo, defendió que no puede existir una inclusión real si persisten barreras que dificulten la comunicación y la participación plena en la vida social.

Miranda reafirmó el compromiso municipal con la accesibilidad universal y recordó algunas de las iniciativas impulsadas por el Consistorio para favorecer la inclusión de las personas sordas, como el servicio de videointerpretación en lengua de signos, actividades culturales accesibles y acciones formativas dirigidas a la ciudadanía.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural de Sordos de Huelva, Juan Jesús Hidalgo, reclamó seguir avanzando en la garantía efectiva de derechos y subrayó la necesidad de normalizar la presencia de las lenguas de signos en ámbitos como la educación, la sanidad, el empleo, la cultura o los servicios públicos.

El acto contó además con servicio de interpretación en lengua de signos y reunió a representantes institucionales, miembros del movimiento asociativo y ciudadanos, en una jornada que volvió a poner de relieve la importancia de construir una sociedad más accesible, inclusiva y comprometida con la diversidad.