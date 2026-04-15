Las Lanzaderas de Empleo de Huelva encaran la recta final con 80 participantes y 19 inserciones logradas

Las tres Lanzaderas de Empleo impulsadas por el Ayuntamiento de Huelva avanzan en su fase final de formación con un total de 80 personas participantes en esta edición de 2026, enmarcada en el proyecto ‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’.

La iniciativa, desarrollada junto a la Fundación Santa María la Real, ha incorporado este año como novedad la lanzadera ‘Nómada’, que se suma a ‘Activa’ y ‘Despega’, ampliando así el alcance del programa ante la alta demanda.

Durante una visita institucional celebrada en el Centro Municipal Los Rosales, la teniente de alcaldesa de Empleo, Adela de Mora, ha destacado que se trata de un programa “consolidado” que no solo mejora la empleabilidad, sino que también “transforma vidas”, subrayando que ya se han logrado 19 inserciones laborales antes de finalizar la formación.

En la actualidad continúan en el programa 43 personas, en su mayoría mujeres, que trabajan en la mejora de sus competencias profesionales mediante dinámicas de inteligencia emocional, actualización de currículum, simulaciones de entrevistas y contacto directo con el tejido empresarial.

Desde la Fundación Santa María la Real, Rocío Ramírez ha valorado la evolución de los participantes, destacando su implicación y actitud proactiva, y ha señalado que las próximas semanas serán clave para facilitar su incorporación al mercado laboral.

El programa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus y la colaboración de diversas entidades y empresas, que contribuyen a conectar el talento local con nuevas oportunidades de empleo.

Con estos resultados, las Lanzaderas de Empleo refuerzan su papel como herramienta eficaz para mejorar la inserción laboral en la ciudad y adaptarse a las necesidades del mercado actual.